ЧУКУЛ КАБАР!
22-Декабрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 22:18

Германия: Тажик оппозициясы акция өткөрдү

Германия: Тажик оппозициясы акция өткөрдү

Москвада машинадагы жардырууда Башкы штабдын ыкчам даярдык башкармалыгын жетектеген генерал мерт болду. Украинада согуш башталганы бул Орусияда жогорку даражалуу аскер кызматкерлерине жасалган алгачкы кол салуу эмес. Жаңы жылдан кийин Орусиянын "көзөмөл реестринен" чыга албай калган мигранттар депортацияланышы мүмкүн. Бул тизмеге 128 миңден ашык кыргызстандык мигрант илингени белгилүү. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеев Атамбаевдин тушунда салыктан качканын, азыркы бийликтин убагында 300 миллион сом төлөгөнүн билдирди. Ал Чүй проспектисиндеги курулуш тууралуу да комментарий берди.

