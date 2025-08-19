Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
19-Август, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 18:24
Жаңылыктар

Бишкекте 22 жаштагы жигит апасын өлтүрүүгө шек саналып кармалды

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Бишкектин Биринчи май райондук ички иштер башкармалыгы борбордо апасын өлтүрүүгө шек саналып кармалганын билдирди.

Райондук милициянын маалыматы боюнча, бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин “Адам өлтүрүү” беренеси менен иш козголуп, шектүү Бишкектеги №1 тергөө абагына эки айга камакка алынды.

Kaktus.media порталы укук коргоо органдарындагы жеке булагына шилтеме берип, окуя борбордун Манас жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги кабат үйлөрдүн биринде болгонун, 49 жаштагы аял киши мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн жазды. (BTo)

Дагы караңыз

Бообек Ажикеевге генерал-лейтенант аскердик наамы ыйгарылды

Украина: Полтава облусундагы соккудан кийин 1600дөй абонент жарыксыз калды

Пакистандагы суу ташкыны: 20 кишинин сөөгү табылды, каза тапкандар 350дөн ашты

"Хочу жить" Орусия согушка тарткан 628 тажик жаранынын тизмесин жарыялады

Алтынбек Абдыжапаровдун өлүмү боюнча Саламаттык сактоо министрлигинде комиссия түзүлдү

Ташиев абактарда “положенец”, “смотрящий” дегендер болбошу керектигин айтты

ИИМ оң рулдуу машине менен жүргүнчү ташууга тыюу салынарын эскертти

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG