ЧУКУЛ КАБАР!
24-Декабрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 22:09

2026-жылдын бюджети: Мектеп, бала бакча, жол салынат

Бишкекте күйөөсүнүн колунан дагы бир аял каза тапкан окуя коомчулукту кайрадан нес кылды. Жубайлар ажырашкандан кийин күйөөсү аялын тапанча менен атып салган деп шектелүүдө. Владимир Зеленский соңку жумаларда АКШ, Украина жана европалык тарапташтар иштеп чыккан тынчтык келишиминин мазмунун ачыктады. Анда Донбасс менен Запорожье атомдук электр станциясынын тагдыры эң татаал маселе бойдон калууда. Мурдагы президенттин кичүү уулу Кадырбек Атамбаев абакта "кемсинтүүчү зомбулукка" кабылганы кабарланды. Адвокаты абак кызматкерлери анын чачын күчтөп кырып салганын билдирди. Маселе парламентте да айтылды.

