"Зомбулуктун айынан жаңы эле ажырашкан". Бишкекте аялдын өлүмүнө мурдагы күйөөсү шектелүүдө

Бишкек милициясы шаарда 23-декабрда болгон бул окуяга байланыштуу Кылмыш-жаза кодексинин 122-беренесинин ("Адам өлтүрүү") негизинде кылмыш ишин козгоп, тергөө жүргүзүүдө.
Борбор калаанын ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, шектүүнү колго түшүрүү үчүн "Перехват" планы жарыяланган, ал азыр милициянын убактылуу кармоочу жайында кармалууда.
Милициянын 102 номуруна Бөкөнбаев жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирде адам киши колдуу болгону тууралуу маалымат 23-декабрда саат кечки тогузга жакын түшкөн. Окуя болгон жерге Свердлов райондук милициясынын ыкчам тергөө кызматкерлери барганда 48 жаштагы жаран 47 жаштагы мурдагы аялын «МР-79» тапанчасы менен атканын, аял ошол жерден көз жумганын аныктаган.
Ошол күнү алар сот аркылуу ажырашканы да белгилүү болгон.
Жалпыга маалымдоо каражаттарына шектүүнүн сүрөтү чыгып, кабар жарыялангандан кийин окуянын күбөлөрү, жубайлардын тааныштары өз уккан-билгенин социалдык түйүндөргө жаза башташты.
Маркум келин Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде иштегени, ошол күнү сот аркылуу күйөөсү менен ажырашканы айтылууда. Бул күнү ал 47 жашка толгону, соттук жараяндан кийин мурдагы күйөөсү жумушуна барып, машинеге күчтөп салып кетип, үйүнө алып барганы белгилүү болду.
"Күйөөсү тапанчасын чыгарып, 19 жаштагы улуу баласына инисин алып эшикке чыгууну талап кылыптыр. Балдар үйдөн чыгар замат аялына ок атыптыр", - деп жазды күбөлөрдүн бири.
Окуяга байланыштуу айтылып жаткан маалыматтарга караганда, жубайлардын ажырашуусуна көптөн берки үй-бүлөлүк зордук-зомбулук себеп болгон.
Милицияга алгач келиндин туугандары чалганы, аны мурдагы күйөөсү машинасы менен белгисиз бир жакка алып кеткенин, жанында куралы бар экенин айтышканы, ошондон кийин шектүүнү кармоо планы жарыяланганы айтылууда.
Журналист Элизат Садыралиева Фейсбуктагы баракчасына маркум аял анын кошунасы болгонун жазды:
"Кызымды зөөкүрдөн коргой албай калдым" деп сыздаган эне. Мурдагы милиция кызматкери аялын атып өлтүргөн окуя биздин кошуна батирде болду. Энесинин, бир туугандарынын, айрыкча каза болгон келиндин балдарынын зыркырап, чаңырып ыйлаганын угуп, жаныңды коерго жер таппайсың. Байкуш келин бул зөөкүрдөн ажырашып дагы кутула албай калды. Акыры түбүнө жетти".
Шектүү тууралуу айтылып жаткан маалыматтарга караганда, ал мурда Бишкектин жол коопсуздугун тескеген башкармалыгында иштеген, милициянын улук лейтенанты наамы бар. 2021-жылы шаардык кеңешке депутаттыкка талапкер болгон, социалдык түйүндөрдө пауэрлифтинг жана бодибилдинг менен алектенген активдүү колдонуучу катары да таанымал экени кабарланууда.
Дүйнөдө аялдарга карата зордук-зомбулук токтобой жатканы БУУнун соңку баяндамасында айтылган. Анда өткөн жылы дүйнөдө 83 миң аял киши колдуу болгону, анын 60 пайызга чукулу жакындарынын колунан ажал тапканы көрсөтүлгөн. Өз үй, өлөң төшөгү кыз-келиндер үчүн эң кооптуу жай болуп калганы белгиленеген.
Баяндамада дүйнөнүн бардык бөлүгүндө көзөмөл, коркутуу, куугунтуктоо менен коштолгон зомбулук токтобой жатканы айтылган.
Мындай көйгөй Кыргызстанда да курч бойдон калууда. Быйыл он айда 18,2 миңден ашуун үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталды, бул былтыркыдан дээрлик 28% көп. Өлкөдө адам өлүмү менен коштолгон зомбулук фактылары катталууда.
Кыргызстандын Башкы прокуратурасынын маалыматына караганда, 2024-жылы Кыргызстанда 14 жашка чейинки 5 бала жана 34 аял өлтүрүлгөн. Быйыл жыл башынан бери 8 ай аралыгында 3 бала, 21 аял зомбулуктун курмандыгы болду.
Узап бараткан жылы Кыргызстанды нес кылган дагы бир окуя - күйөөсүнүн колунан ажал тапкан 38 жаштагы Айзирек Эралиеванын өлүмү болгон.
Аксыда мындан бир жарым ай мурда каза болгон Гүлмээрим Карабалаеванын туугандары бийликке кайрылып, бул ишти тергөөнү өз көзөмөлүнө алууну суранып жатышат.
Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгы Каракол шаарында 44 жаштагы аялдын өлүмү иликтенип жатканын октябрь айында билдирген. Ички иштер бөлүмүнө шаардагы үйлөрдүн биринде аял киши каза болгону тууралуу маалымат түшкөн.
Бул үй-булөлүк зомбулук фактыларынын айрымдары гана.
Быйыл октябрь айында президент Садыр Жапаров "Укук бузуулар жөнүндө" кодексине жана “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” мыйзамга кол койду. Аталган мыйзам менен үй-бүлөлүк зомбулук көрсөткөн адамга камактын мөөнөтү 7 суткадан 14 суткага чейин көбөйтүлөт. Ошондой эле үй-бүлөлүк зомбулукка байланыштуу укук бузуу жасаган адамга сот үч айга чейинки мөөнөткө дайындалуучу электрондук байкоо жүргүзүү менен тыюу салууларды жана (же) чектөөлөрдү киргизе алат. Муну үчүн ага электрондук билерик тагылат.
Мыйзамдын максаты "Аялдарга карата зомбулукту жоюу жөнүндөгү декларация боюнча Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерин аткаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, Аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндөгү конвенцияны, Министрлер кабинетинин Кыргызстанда гендердик теңчиликке жетүү боюнча 2022–2024-жылдарга улуттук иш-аракеттер планын ишке ашыруу" болуп саналат.
Макала толукталууда.
