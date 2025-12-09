Он айда 18 миңден ашык үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталды

Кыргызстанда 2025-жылдын 10 айында (январь айынан октябрга чейин) ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 18 миң 254 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2024-жылдын алгачкы 10 айына салыштырганда (2024-жыл 14 миң 293 факты катталган) 27,7% же 3961 фактыга көп.
Укук бузуулар жөнүндө кодекстин “Үй-бүлөлүк зомбулук” беренеси менен 4 334 протокол түзүлүп, соттордун кароосуна жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгында 1540 адам коомдук ишке тартылып, 2090 киши камакка алынган.
Ал эми Кылмыш-жаза кодексинин “Киши өлтүрүү” беренеси менен 28, “Ден соолукка оор зыян келтирүү” менен 34, “Ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү” беренеси менен 18, “Уруп-согуп кыйноо” беренеси боюнча 25 кылмыш иши козголгон.
Кыргызстанда 2024-жылы ички иштер органдарынын маалыматты каттоо электрондук журналына 17 миң 316 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023-жылга салыштырганда 32,1% же 4212 окуяга көп. (BTo)
