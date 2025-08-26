Соттордун көз карандысыздыгы менен жоопкерчилиги
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев сот тармагында коррупция тыйылбай жатканын, ири суммадагы пара алгандар аныкталып, жазага тартылып жатканын айтты. Буга чейин Жогорку соттун төрагасы дагы судьялардын пара алышы тыйылбай жатканын билдирген. Сот бийлигиндеги жемкорлукка каршы күрөш кандай жүрүүдө? Ошол эле учурда соттордун көз карандысыздыгы канчалык сакталып жатат?
