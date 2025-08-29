"Медуза": Украинадагы согушта Орусия 219 миңдей аскерин жоготту

2025-жылдын августуна карата Украинадагы согуштагы Орусиянын жоготуулары 219 миңге жакындады.
Бул тууралуу "Медуза" жана "Медиазонанын" мурас иштери боюнча реестрди изилдегенден кийинки маалыматында айтылат.
"Би-би-си", "Медиазона" жана ыктыярчылардын ачык булактардын негизиндеги тизмесинде августтун аягына карата бул сан 125 681 кишини түзгөн болчу.
Бирок бул көрсөткүч бардык жоготууну камтыбашы мүмкүн, анткени өлгөндөрдүн баарынын эле тизмеси ачык жарыяланбайт.
Мурас иштери боюнча реестрди талдаган журналисттер жыл өткөн сайын орус армиясынын жоготуулары көбөйүп жатат деген тыянакка келишти.
2023-жылы согушта Орусиянын 50 миңдей аскери каза тапса, 2024-жылы 93 миңге жеткен.
