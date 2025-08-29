Кытай Орусиянын санкциядагы заводунан суюлтулган газ алды

АКШнын санкциясындагы Орусиянын «Арктик СПГ-2» заводунун суюлтулган газы Кытайга жеткирилди.
Орусиянын желеги илинген «Арктик Мулан» танкери Кытайдын Бэйхай портундагы терминалда жүктү түшүргөнүн Bloomberg агенттиги билдирди.
«Арктик СПГ-2» заводуна АКШ 2023-жылдын ноябрында санкция салган.
2024-жылдын жайында завод газдын сегиз партиясын жөнөтүүгө жетишкен, октябрда сатып алуучу жок болгондуктан токтоп калганын The Bell жазды.
Ал кезде ишкана Кытайда буйрутма кылынган өндүрүш жабдыгын ала албай, жүк жеткирүү аракети үзгүлтүккө учураган.
The Wall Street Journal гезити ошол убакта санкциялардан улам «Арктик СПГ-2ге» ээлик кылган «Новатэк» компаниясы суюлтулган газ ташуу үчүн танкерлерди да таппай жатканын жазган.
Бэйхайга газ жеткирген «Арктик Мулан» 2023-жылы Кытайда «Мулан спирит» деген аталыш менен чыгарылган. Андан бери бир нече жолу ээсин жана катталган өлкөсүн алмаштырган.
