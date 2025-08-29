Бийлик медициналык адистерди даярдоого мамлекеттик монополия киргизди

Президент Садыр Жапаров “Медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополияны киргизүү жөнүндө” жарлыкка кол койду.
Ага ылайык, Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына өзгөчө укук берүү менен медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополия киргизилет. Академия жогорку медициналык жана фармацевттик адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу укугуна ээ болот.
Медицина жана фармацевтика багыттары боюнча бирдиктүү мамлекеттик билим берүү стандарттары иштелип чыгып, кабыл алынат. Жеке медициналык окуу жайлардын лицензиялык, аккредитациялык жана квалификациялык талаптарга шайкештигин баалоо үчүн мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган мекемелер аралык комиссия түзүлөт.
Министрлер кабинетине 2026-жылдын 1-мартына чейин медициналык жогорку окуу жайларды мамлекеттик аккредитациядан өткөрүү тартибин иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырмасы берилди. Саламаттык сактоо министрлиги 2026-жылдын 1-июнуна чейин жеке медициналык жогорку окуу жайларды аккредитациядан өткөрүшү зарыл. Ага чейин бул багытта билим берген окуу жайлар ишин уланта берет.
“Аккредитациядан өткөн медициналык жогорку окуу жайлар мындан ары Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын филиалдары же түзүмдүк бөлүмдөрү катары кайра түзүлүп, академиянын толук академиялык жана методикалык башкаруусунда ишмердүүлүгүн уланта алышат”, - деп айтылат маалыматта.
Ал эми аккредитациядан өтпөй калган жеке окуу жайлар билим берүү ишин жогорку окуу жайына чейинки даярдоо курстарынын же окуу-клиникалык базалардын форматында гана жүргүзө алышат. Алар да толугу менен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын башкаруусунда болот.
Бийлик бул жарлык медицина жана фармацевтика багытындагы кадрларды даярдоо системасын түп-тамырынан жаңылоого, алардын кайра даярдалышын жана квалификациясын жогорулатууга өбөлгө болот деп эсептейт.
2023-жылдагы маалымат боюнча, Кырызстанда медициналык жаатта жогорку билим берген 24 окуу жай бар. (BTo)
Шерине