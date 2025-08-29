Бишкектин мэри шаарда кыйылган бак-дарактардын 85% чирип калганын айтты

Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев быйыл борбордо кыйылган бак-дарактардын 85% чирип, жараксыз болуп калганын билдирди. Бул тууралуу калаа башчысы шаардын тургундарына жасаган кайрылуусунда айтты. Анын сөзүнө караганда, ушул жылы кайра 7615 көчөт тигилди.
“Бишкек жашыл чарба” муниципиалдык ишканасынын башкы агроному Жаныбек Жумалиев 12-августта быйыл жыл башынан бери эле борбор калаада 2 миңдей бак-дарак кыялганын кабарлаган.
Анын маалыматында Чыңгыз Айтматов проспектисин оңдоо иштеринде эле миңдей терек кыйылган. Расмий маалымат боюнча, Бишкекте жыл сайын чирип, мөөнөтү жеткен 600-700 бак-дарак кыйылып турушу зарыл. Бирок жол салуу жана курулуш иштерине байланыштуу мындан да көп бак-дарак жок кылынган.
“Бишкек жашыл чарба” муниципиалдык ишканасынын балансында 248 миң жалбырактуу жана ийне жалбырактуу дарактар бар. Бул шаар аянтынын 10% да түзбөйт. “Арча демилгеси” коомдук фонду 2014-2021-жылдары Бишкекте 479 гектар жашыл аймак кыскарганын изилдеп чыгышкан.
Экологдор Бишкекте жашыл аймактар, бак-дарактар жылдан-жылга азайып баратканын айтып, мунун кесепети оор болорун эскертип келишет. Борбордо жайында аптап болуп, кышында ыш каптайт. (BTo)
Шерине