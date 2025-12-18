Украина: Орусия энергетикалык жайларды бутага алды

Өткөн түнү Орусия украинанын жер-жерлерине соккуларын улантып, жергиликтүү бийликтер бир нече киши жабыркаганын билдирди. Бир топ жерде энергетикалык жайлар зыян тартты. Ал эми дээрлик бир жумадан бери миңдеген киши электр жарыгысыз калган Одессада чукул кырдаал жарыяланды. Декабрдын башынан бери орус аскерлери облустту дээрлик күн сайын аткылап келатат. Расмий Киев жана Батыш жарандык инфраструктурага жана жайкын тургундарга сокку урууну согуш кылмышы катары сыпаттайт. Орус бийлиги далилдерге карабай, аскердик жайларды гана бутага алганын билдирип келет.
