Бишкекте Орусиянын “Евразия” уюму салган парк ачылды

28-августта Бишкектин жогору жагында Орусиянын “Евразия” коммерциялык эмес уюму салган “Евразия” деп аталган парк ачылып, ага президент Садыр Жапаров да катышты.
Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, парк 10 гектарга жакын аянтты ээлейт жана 30га жакын аттракцион, спорттук аянтчалар, фудкорт жана соода түйүндөрү бар. Алар элге бекер иштейт.
Садыр Жапаров парк Кыргызстандын Министрлер кабинети менен “Евразия” уюмунун ортосундагы Евразия мейкиндигиндеги салттуу баалуулуктарды сактоо жана бекемдөө боюнча кызматташуу жөнүндөгү макулдашуунун алкагында салынганын айтты.
“Бул паркка тартылган инвестициянын көлөмү 35 млн АКШ долларын түзөт”, - деген президент, паркты “Евразия” меценаттык каражаттын эсебинен курганын кошумчалады.
Кыргызстанда соңку бир-эки жылда “Евразия” деп аталган коммерциялык эмес уюм активдешип, билим берүү тармагына да толук аралаша баштады.
3-июлда “Евразия” Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү боюнча жумушчу топтун курамын аныктап, ага орус-молдован олигархы катары белгилүү 38 жаштагы Илан Шор да кирген. Анын ысымы банк иштериндеги акча адалдоо жана коррупциялык иштерде айтылып жүрөт. 2014-жылы Молдованын үч банкынан жоголгон 1 миллиард долларды уурдоо схемасынын катышуучусу катары белгилүү. Бул иш боюнча Илан Шор Молдовада 15 жылга соттолуп, кийин орус жарандыгын алган.
“Евразия” уюму Кыргызстанга 2024-2026-жылдары 1 млрд рубль инвестиция салуу планын жарыялап, Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүүгө жооптуу болгон.
Орусиянын Мамлекеттик думасынын депутаты Алена Аршина “Евразия” уюмунун кеңешинин төрайымы болгон. (BTo)
