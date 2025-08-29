Орусиянын Киевге чабуулунда каза тапкандар 23кө жетти

Орусиянын Украинанын башкалаасы Киевге 28-августтагы чабуулунда каза тапкандар 23кө жетти. Бул тууралуу Киев шаардык аскердик администрациясынын башчысы Тимур Ткаченко билдирди.
Буга чейин 19 киши каза тапканы кабарланган. Арасында төрт бала бар. 225 турак жайга зыян келтирилди.
Ордокалаанын Дарницк районундагы Бориспольск көчөсүндө кечинде соккудан кийин дээрлик толук талкаланып калган беш кабаттуу үйдүн урандыларын тазалоо иши уланды. Жергиликтүү бийлик уранды алдында дагы тогуздай киши калышы мүмкүн деп божомолдоду.
Украин тарап орус армиясы Киевге соккуда "Шахед" дрондорун жана ар кайсы ракеталарды, анын ичинде аэробаллистикалык Х-47М2 "Кинжалды" колдонду деп эсептейт.
Жалпысынан 28-августта Орусия Украинага каршы 600 дрон жана ракеталар менен сокку урду.
Орусиянын Коргоо министрлиги күнүмдүк маалыматында Киев тууралуу эч нерсе билдирген жок. Түнкү соккуларда "аскердик өндүрүш ишканалары жана авиабазалар бутага алынганын" маалымдады.
Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков, соккулар тууралуу комментарий берип жатып, Москва сүйлөшүү процессинин уланышына кызыкдар экенин, армиянын "аскердик инфраструктурага чабуул коюшунан эч кандай карама-каршылык көрбөй жатканын" айтты.
