Москва Киевди Путиндин резиденциясын "бутага алды" деп айыптады
Бишкекте "Тазалык" ишканасынын үч жумушчусу Ауэзов көчөсү жактагы каналга чөгүп кетти. Алардын биринин сөөгү табылды, экөө изделип жатат. Путиндин резиденциясына жасалган чабуул аракетине жооп катары Москва тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү өз позициясын катаалдатарын билдирди. Шейшембиде жасалган аба чабуул үчүн Москва Киевди күнөөлөдү, Зеленский бул дооматты четке какты. Жибек Урустемованын өлүмүнө байланыштуу иште эки милиция кызматкери камалды. Алар маркумдун "коргоо ордерине" жана кылмышка шектүү алып жүргөн тапанчага байланыштуу жагдайлардан улам кармалды.
Чыгарылыштар
Декабрь 29, 2025
Кыргыз-тажик чек арасы: Алмашылган айылдардагы мүлктү тактоо аяктады
Декабрь 26, 2025
Тажик-ооган чек арасында куралдуу кол салуу болду
Декабрь 24, 2025
2026-жылдын бюджети: Мектеп, бала бакча, жол салынат
Декабрь 23, 2025
АКШ: Өз ыктыяры менен кеткен мигранттарга 3000 доллар берилет
Декабрь 22, 2025
Германия: Тажик оппозициясы акция өткөрдү
Декабрь 19, 2025
АКШ Green card лотереясын убактылуу токтотот
