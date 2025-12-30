Линктер

30-Декабрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 22:59

Москва Киевди Путиндин резиденциясын "бутага алды" деп айыптады

Бишкекте "Тазалык" ишканасынын үч жумушчусу Ауэзов көчөсү жактагы каналга чөгүп кетти. Алардын биринин сөөгү табылды, экөө изделип жатат. Путиндин резиденциясына жасалган чабуул аракетине жооп катары Москва тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү өз позициясын катаалдатарын билдирди. Шейшембиде жасалган аба чабуул үчүн Москва Киевди күнөөлөдү, Зеленский бул дооматты четке какты. Жибек Урустемованын өлүмүнө байланыштуу иште эки милиция кызматкери камалды. Алар маркумдун "коргоо ордерине" жана кылмышка шектүү алып жүргөн тапанчага байланыштуу жагдайлардан улам кармалды.

