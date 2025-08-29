“Жолдор оңдолуп бүткүчө чыдай тургула”. Бишкек мэринин өтүнүчү
Бишкекте жол тыгыны шаардыктарды чарчатып жатат. Азыр эле убакыттын баары жолго кетип жатат дегендер окуу башталса эмне болот деп кабатыр. Ал арада мэр Айбек Жунушалиев шаардыктарга “жолдор оңдолуп бүткүчө чыдай тургула” деп кайрылды. Мындан улам студенттер 15-сентябрга чейин онлайн окумай болду.
Чыгарылыштар
-
Август 29, 2025
Бишкектеги медакадемия гана дарыгерлерди даярдайт
-
Август 28, 2025
"Биз жер басып алган жокпуз“. Кыш заводундагы талаш
-
Август 27, 2025
"Кумтөр" кенинде эмне өзгөрдү?
-
Август 26, 2025
Соттордун көз карандысыздыгы менен жоопкерчилиги
-
Август 25, 2025
Жеңиш чокусунда калган Наговицинаны куткаруу аракети уланат
-
Август 21, 2025
Британиянын санкциясы, Бишкектин жообу
Шерине