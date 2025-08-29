Линктер

30-Август, 2025-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 04:34

“Жолдор оңдолуп бүткүчө чыдай тургула”. Бишкек мэринин өтүнүчү

Бишкекте жол тыгыны шаардыктарды чарчатып жатат. Азыр эле убакыттын баары жолго кетип жатат дегендер окуу башталса эмне болот деп кабатыр. Ал арада мэр Айбек Жунушалиев шаардыктарга “жолдор оңдолуп бүткүчө чыдай тургула” деп кайрылды. Мындан улам студенттер 15-сентябрга чейин онлайн окумай болду.

