4-Сентябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 12:08
АКШ визасы: ТИМ жаңы талаптарды эске алууга чакырды
Мындан ары АКШда жүрүү убактысын берилген визанын мөөнөтү эмес, өлкөнүн аймагына кирип жатканда Бажы жана чек ара кызматкерлери аныктайт. Кошмо штаттарга баргандан кийин жарандарга Бажы жана чек ара кызматынын онлайн-сервисинен өздөрүнө уруксат берилген мөөнөттү текшерип коюу сунушталат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги белгиленген мөөнөттү так сактоо зарылдыгын, визалык режимди бузуу терс укуктук кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин эскертүүдө.

