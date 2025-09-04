Мындан ары АКШда жүрүү убактысын берилген визанын мөөнөтү эмес, өлкөнүн аймагына кирип жатканда Бажы жана чек ара кызматкерлери аныктайт. Кошмо штаттарга баргандан кийин жарандарга Бажы жана чек ара кызматынын онлайн-сервисинен өздөрүнө уруксат берилген мөөнөттү текшерип коюу сунушталат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги белгиленген мөөнөттү так сактоо зарылдыгын, визалык режимди бузуу терс укуктук кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин эскертүүдө.
АКШ визасы: ТИМ жаңы талаптарды эске алууга чакырды
