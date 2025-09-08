9-сентябрдын аба ырайы: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн

Кыргызгидромет борбору билдиргендей, 8-сентябрдын экинчи жарымында жана 9-10-сентябрь күндөрү туруксуз аба ырайына жана айрым жерлердеги нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн.
9-сентябрда түнкүсүн Жалал-Абад, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал. Күңдүз Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Ош, Жалал-Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Талас, Баткен облустарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн 10...15, күндүз 25…30;
Талас жергесинде түнкүсүн 5…10, күндүз 24…29;
Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 16...21, күндүз 29…34;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 9…14, күндүз 20…25;
Нарын облусунда түнкүсүн 7…12, күндүз 22…27;
Бишкек шаарында жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13…15°, күндүз 27…29° жылуу болот.
