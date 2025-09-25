Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
25-Сентябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 14:26
Дүйнө

Трамп Украина жерин толук кайтарып аларына ишенет

Трамп Украина жерин толук кайтарып аларына ишенет
Embed
Трамп Украина жерин толук кайтарып аларына ишенет

No media source currently available

0:00 0:04:45 0:00
Түз линк

АКШнын президенти Дональд Трамп жана Украинанын лидери Владимир Зеленский 23-сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы ассамблеясынын алкагында жолугушту. Мунун алдында Трамп Украина “Орусиянын эбегейсиз армиясын токтотууда эң сонун иш аткарып жатат” деп белгиледи. Ошол эле учурда АКШ лидери Орусияга каршы санкцияларды киргизүү жөнүндө эскертип, Орусиянын учактары жана дрондору НАТОнун аба мейкиндигин бузганда Европа аларды атып түшүрүшү керекпи деген суроого оң жооп берди. НАТОнун мүчөлөрү да Москваны айыптап, өз аймагын чечкиндүүлүк менен коргой турганын эскертишти. Ал эми Кремль Украина Орусия басып алган аймактарын кайра кайтарып ала алат деген ойду жаңылыштык деп атады.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG