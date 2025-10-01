"Жаңы үйгө көчүп кирсек деп турабыз". Кыргыз-тажик чек арасы
Апта башында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Баткен жана Согди облустарынын жетекчилери жолугуп, чек араны делимитация кылуунун жыйынтыгы менен эки тараптан тең алмашууга макулдашылган айылдарды көчүрүүгө байланыштуу маселелер талкууланганы маалым болду. Анын жыйынтыгы менен чек ара такталганда Тажикстандан кыргыз тарапка өтө турган 190дон ашык турак-үйдүн 45и өткөрүлүп, тажик тарапка Көк-Терек айылындагы 17 үйдү өткөрүү жараяны башталганын райондук администрациядан ырасташты. Учурда эки тараптын жумушчу тобу алмашчу обьектилерди тактап, каттоого алып жатат деп кабарлайт
Шерине