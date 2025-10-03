Шайназаров: "Бир талапкерге миң үгүтчү көп деп ойлойм"
Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтчү парламенттик шайлоо алдында 30 округдун чегин аныктады. Анда айрым райондор биригип, бул бөлүштүрүүгө нааразы болгондор да чыкты. Ошондой эле бул парламенттик аралыктан добуш берүү ыкмасы киргени жатат. Мындан тышкары жаңы мыйзамда талапкерлердин күрөөсү үч эсеге өсүп, үгүтчүлөрдүн саны да 500дөн миңге көбөйдү. Бул акчалуу талапкерлерге артыкчылык бербейби? Ушул жана башка суроолорго Боршайкомдун төрагасы Тынчтык Шайназаров жооп берди.
