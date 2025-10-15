Кыргызстан күйүүчү майды Орусиядан башка жактан алууну караштырат
Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттап жатат. Август айынан тарта эле АИ-92 маркасындагы бензиндин баасы 10 сомго өстү. Нефтетрейдерлер буга Орусиядагы майдын тартыштыгы жана күйүүчү майдын дүң баасынын көтөрүлүшү себеп болгонун билдирүүдө. Эл аралык энергетикалык агенттиктин соңку баяндамасына ылайык, украиналык дрондордун Орусиянын объектилерине жасаган соккуларынын айынан мунай иштетүүнүн азайышы жок эле дегенде келерки жылдын ортосуна чейин уланат.
Шерине