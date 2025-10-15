Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
15-Октябрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 20:59
Экономика

Кыргызстан күйүүчү майды Орусиядан башка жактан алууну караштырат

Кыргызстан күйүүчү майды Орусиядан башка жактан алууну караштырат
Embed
Кыргызстан күйүүчү майды Орусиядан башка жактан алууну караштырат

No media source currently available

0:00 0:04:06 0:00
Түз линк

Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттап жатат. Август айынан тарта эле АИ-92 маркасындагы бензиндин баасы 10 сомго өстү. Нефтетрейдерлер буга Орусиядагы майдын тартыштыгы жана күйүүчү майдын дүң баасынын көтөрүлүшү себеп болгонун билдирүүдө. Эл аралык энергетикалык агенттиктин соңку баяндамасына ылайык, украиналык дрондордун Орусиянын объектилерине жасаган соккуларынын айынан мунай иштетүүнүн азайышы жок эле дегенде келерки жылдын ортосуна чейин уланат.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG