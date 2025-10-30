Трамп менен Цзинпин эмнени сүйлөштү?
АКШ президенти Дональд Трамп менен Кытайдын лидери Си Цзинпин Түштүк Кореядагы жолугушууда Украинадагы согушту токтотуу үчүн бирге иштешүү, соода тарифтерин төмөндөтүү тууралуу макулдашты. Америкага кайтардын алдында Трамп Си менен сүйлөшүүнү “керемет” деп сыпаттады. Кээ бир аналитиктер кеңири алкактагы макулдашууга жетишүү ыктымалдыгы чектелүү экенин белгилешет. Ошол эле маалда бул кездешүү "соода согушунун" фонунда эки тараптын мамилесин жакшыртууга пайдубал болуп бериши мүмкүн.
