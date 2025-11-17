Чүйдөгү мушташ ачык-айкындуулук маселесин козгоду
Чүйдүн Константиновка айылынын жанында курулуш компанияларында айдоочу болуп иштеген кыргыз жана кытай жарандарынын мушташы боюнча “бейбаштык” беренеси боюнча иш козголду. Мушташта жабыркап ооруканада жаткан айдоочунун абалы орточо оор деп бааланууда. Бул окуя социалдык тармактарда талкууга түшүп, өкмөткө миграциялык саясатка көңүл буруу талабы айтылууда. Бийлик Кытайдан ар кандай максатта Кыргызстанга келген жарандар көзөмөлдө экенин билдирип, элди чагымга алдырбоого чакырууда.
Шерине