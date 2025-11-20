Кыргызстан USDKG чыгарды. Калган криптовалюталардын артында ким турат?
Кыргызстан бул айда USDKG деп аталган алгачкы мамлекеттик криптовалютасын чыгарды. Бийлик ал стейблкоин экенин, анын курсу доллар менен бирдей болорун билдирди. Стейблкоин деген эмне? Кыргыз өкмөтү эмнеге криптовалюта базарында аракетин күчөттү? Өлкөдө мындан башка дагы беш криптовалюта жүгүртүүгө чыгарылды. Анын бири орусиялык олигарх менен байланыштырылып, Батыштын санкциясына илинди. Миллиарддаган доллар айланткан ал кайсы инструмент? Калган криптовалюталардын артында ким турат? “Азаттык” ушул суроолорго жооп издеди.
Шерине