Кой-Таш иши боюнча соттолгондор тергөө абагынан колонияга которулду

Кой-Таш иши боюнча соттолгон саясатчылар Равшан Жээнбеков, Фарид Ниязов жана Фархад Баабиев Бишкектеги №1 тергөө абагынан жазасын өтөө үчүн Чүйдүн Молдовановка айылындагы №27 абакка которулду. Бул маалыматты Жаза аткаруу кызматынын басма сөз кызматы "Азаттыкка" ырастады.
Ушул эле топ менен 20-ноябрда саясатчы Ирина Карамушкина Степное айылындагы аялдар абагына которулду.
Мунун алдында Кой-Таш иши боюнча соттолгондор колонияга которулганын "Социал-демократтар" партиясынын лидерлеринин бири Кадырбек Атамбаев билдирген. Ал которуу процесси шашылыш, айыпталуучулардын укуктары бузулган шартта ишке ашканын Фейсбуктагы баракчасына жазган.
Бишкек шаардык соту 23-октябрда Кой-Таш иши боюнча биринчи инстанциянын чечимин дээрлик өзгөртүүсүз калтырган.
Бишкектин Биринчи май райондук соту 3-июнда Кой-Таш иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип, мүлкүн конфискация кылган. Анын бийлиги тушунда президенттик аппараттын башчысы болуп турган Фарид Ниязов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Мурдагы депутат Ирина Карамушкинанын буга чейин жергиликтүү шайлоодогу добуш сатып алууга байланыштуу берилген жаза мөөнөтү кошулуп, ага жалпы сегиз жыл берилген. Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Фархад Баабиев 5 жыл 6 айга кесилген.
Мурдагы президенттин тарапташтары Канат Сагымбаев, Асел Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, Мээрбек Мискенбаев, Канат Осмоналиев, Рысбек Карыпбек уулу, Нооруз Капарбек уулу, Марат Шаменов, Амангелди Какебаев 3-5 жылдык пробациялык көзөмөл түрүндөгү жаза алышкан.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-2017-жылдары башкарган. Ал 2019-жылы “Батукаев иши” боюнча Кой-Таштагы үйүндө кармалып, камакка алынган. 2023-жылы 14-февралда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Ал жакында эле Кой-Таш окуясы боюнча ишти Гаагадагы Эл аралык кылмыш сотунда кароо демилгесин дагы бир жолу көтөрдү.
2019-жылы 7-8-август күндөрү Алмазбек Атамбаевди колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, УКМК офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91и ИИМдин, УКМКнын 40 кызматкери, калганы жөнөкөй жарандар болгон. (КЕ)
