"Орусия чек арадагы чектөөнү алып, сый мамиле кылышы керек"
Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанда үч күндүк мамлекеттик сапар менен келип, президент Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Жолугушууларда экономикалык, каржылык жана башка чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдеткен келишимдерге кол коюлуп, бир катар маселелер талкууланды. “Азаттык” Соода-өнөр жай палатасынын төрагасы, мурдагы премьер-министр Темир Сариевди орус президентинин сапарынын мааниси, кыргыз-орус алакалары, экономикалык, миграциялык көйгөйлөр тууралуу кепке тартты.
