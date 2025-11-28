17:00
- Кыргызстанда апрель айында "Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо” мыйзамы Жогорку Кеңеште үч окууда тең колдоо тапкан. Конституциялык мыйзамга Садыр Жапаров кол койгон. Бул мыйзамга ылайык, парламентке шайлоонун тартиби өзгөргөн. Өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар бир округдан үчтөн депутат шайланып келет. Алардын бири аял болушу кажет (же эки аял болсо бири эркек болушу шарт). Кайсы бир себеп менен мандатын тапшырып кеткен депутаттардын ордуна кайра шайлоо болбойт. Шайлоодо алардан кийинки орундагы талапкер келет.
- Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы (БШК) Тынчтыкбек Шайназаров “Азаттыкка” курган маегинде эгерде Жогорку Кеңеш өзүн-өзү таркатуу чечимин кабыл алса, Боршайком ушул жылы мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирген.
- Мурдагы Жогорку Кеңештин депутаттары 25-сентябрда парламентти кезексиз таркатуу тууралуу демилгечи топтун сунушун бир добуштан колдогон. Ага 84 депутат добуш берип, эч ким "каршы" добуш берген эмес.
- Октябрдын башында БШК мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоонун планын кабыл алган. Ага ылайык, бардык тийиштүү иш-чаралардын баарынын мөөнөтү үчтөн бирге кыскартылды. Президент Садыр Жапаров атайын кайрылуу жасап, бийлик шайлоонун таза өтүшүнө шарт түзөрүн билдирип, мамлекеттик кызматкерлерге аралашпоону эскерткен.
- Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого талапкерлерди каттоо 7-ноябрь күнү жыйынтыкталган. Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК)30 шайлоо округунда жалпысынан 467 талапкер катталганын, алардын 276сы эркек, 191и аял экенин билдирген. 37 кишини талапкер катары каттоодон баш тартып, бул чечимин "криминалга тиешеси бар, акыркы беш жылда өлкө аймагында туруктуу жашаган эмес жана диний ишмердикти саясий максатта колдонгон" деген жүйөлөрдөн улам келгенин билдирген.
- Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда шайлоодогу үгүт өнөктүгү 10-ноябрда башталган. 29-ноябрга чейин өлкө боюнча отуз округда 467 талапкер үгүт жүргүзө турганы маалым болгон. Боршайком мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, саясий кызматта отургандар, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, диний ишмерлер, кайрымдуулук иштери менен алектенген уюмдар, 18 жашка чыга электер, чет элдик жарандар жана уюмдар, жарандыгы жок адамдар үгүт иштерин жүргүзө албай турганын билдирген.
- Кыргызстанда маалымат тараткан чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары да үгүт өнөктүгүн жүргүзө албай турганын, БШК талапкерлердин жана саясий партиялардын ар-намысына шек келтирген маалыматтарды камтыган теле жана радио программаларды көрсөтүүгө тыюу салынарын эскерткен. Талапкерлерге шайлоо фонддору аркылуу гана иштеши керектиги айтылган.
