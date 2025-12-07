Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
7-Декабрь, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 15:03
Жаңылыктар

Сасык тумоого байланыштуу 207 мектеп, 214 бала бакча карантинге жабылды

Агартуу министрлиги сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекциянын күч алганына байланыштуу республика боюнча 207 мектеп жана 214 бала бакча убактылуу карантинде экенин билдирди. Бул тууралуу 7-декабрда маалымат таратып, балдардын абалы тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен бирге тыкыр көзөмөлдө экенин түшүндүрдү.

“Санитардык-эпидемиологиялык кызматтын карантинге жабуу боюнча көрсөтмөсүнө ылайык Агартуу министрлигинин уруксатысыз эле билим берүү процесси онлайн форматына которулат. Мектептер билим берүү процессин онлайнга өткөрүү боюнча маалыматты министрликке билдирүү түрүндө гана жөнөтүшөт”, - деп жазылган маалыматта.

Башкача айтканда, ар бир мектеп абалга жараша окутуу форматын өз алдынча өзгөртө алат. Учурда берүү уюмдарында оорулардын алдын алуу чаралары күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө.

24-ноябрдан 30-ноябрга чейин Кыргызстандын аймагында 36 миңдей кишиден курч респиратордук вирустук инфекцияларга (ОРВИ) жана сасык тумоо аныкталганын Жугуштуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдѳѳ башкармалыгынын башчысы Динара Оторбаева билдирген.

Ооруга кабылгандардын 70% 14 жашка чейинки балдар.

Эпидемиологдор өлкөдө сасык тумоонун А түрү же Гонконг тумоосу (H3N2) каттала баштаганын, 16 кишиден вирустун ушул түрү расмий аныкталганын билдиришкен.

Шерине

 

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG