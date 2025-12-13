Линктер

Кыргызстандын Италиядагы элчиси Таалай Базарбаев кызматынан бошотулду

Таалай Базарбаев.
Таалай Базарбаев дипломатиялык кызматынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу Кыргызстандын Италиядагы элчиси кызмат ордунан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 12-декабрда кол койду.

Базарбаев элчилик кызмат менен чогуу БУУнун Азык-түлүк жана айыл чарба уюмундагы, БУУнун Дүйнөлүк азык-түлүк программасындагы жана Айыл чарбаны өнүктүрүүнүн эл аралык фондундагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү кызматынан бошоду.

Италияда Кыргызстандын элчилиги 2021-жылы ноябрда расмий ачылган.

Алгачкы элчи болуп буга чейин өкмөттө, Тышкы иштер министрлигинде иштеген Таалай Базарбаев дайындалган. (КЕ)

