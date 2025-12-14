14-декабрда Орусиянын Волгоград облусунун Урюпинск шаарындагы мунай базасында дрон чабуулунан улам өрт тутанганын губернатор Андрей Бочаров билдирди.
Анын айтымында, мунай базасында дрондун калдыгы кулагандан кийин өрт чыккан. Ага жакын жайгашкан үйлөрдүн жашоочулары эвакуацияланган, жабыркагандар жок.
Astra Телеграм-каналы ачык булактарга таянуу менен Урюпинскидеги "АльфаОйл" базасында 18 резервуар бар экенин, ал мунайзатты сактап, андан кийин кардарларга жиберерин жазды. Мунай базасына 3-декабрда да дрондор менен сокку урулган.
Ярославлда "Славнефть-ЯНОС" мунайды кайра иштетүүчү заводуна кайрадан сокку урулду. 12-декабрда да дрондор аталган ишкананы бутага алган.
Краснодар крайында жергиликтүү тургундар Афипский мунай заводунун жанында жарылуулар болуп, жакын жердеги үйлөр зыян тартканын билдиришкен. Краснодар крайынын бийлиги дрон сыныктары эки жерге кулаганын, өрт өчүрүлгөнүн ырастады, жабыркагандар жок.
Тула облусундагы Щекино шаарынын тургундары 17-июлдагы чабуулдан кийин ишин токтоткон "Щекиноазот" химиялык заводунун жанында жарылуу болуп, өрт чыкканын билдиришти. Тула облусунун губернатору Дмитрий Миляев Телеграмдагы баракчасына абадан коргонуу күчтөрү аймакта 15 украиналык дронду атып түшүргөнүн, жабыркагандар жок экенин, инфраструктурага зыян келтирилбегенин кабарлады.
"Щекиноазот" метанол, капролактам, минералдык жер семирткичтер жана күкүрт кислотасын чыгарат. Заводдун карамагына Украина санкция салган "Химволокно" ишканасы да кирет.
Украинанын Exelinova+ Телеграм-каналы Орусиянын Смоленск райондук электр станциясына (жергиликтүү бийлик муну төгүндөдү) сокку урулганын жазды. "Крымский ветер" каналы аннексияланган Крымдын Жанкой шаарындагы электр көмөкчү станциясына жана Симферополдун жанындагы Битумное айылындагы мунай кампасына сокку урулганын кабарлады.
Орусиянын Коргоо министрлиги абадан коргонуу күчтөрү бир түндө Украинанын 141 дронун кармап же жок кылганын билдирди. Урюпинск шаары караган Волгоград облусу тууралуу министрликтин маалыматында айтылган эмес.
Жекшембиге караган түнү Орусия Украинага 120дан ашык дрон жана бир ракета менен сокку урганын украин аба күчтөрү 14-декабрда билдирди.
Согуш шартында тараптардын маалыматтарын ыкчам текшерүү мүмкүн эмес.
Орусиянын агрессиясына жооп иретинде Украина орус армиясын камсыздаган ишканаларды бутага алып келет.
Шерине