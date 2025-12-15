Берлинде Зеленский АКШнын чабармандары менен тынчтык планын талкуулады

Жекшембиде Берлинде Украина президенти Владимир Зеленский жана АКШ президенти Дональд Трамптын чабармандары Стивен Уиткофф жана Жаред Кушнер баштаган делегациялардын жолугушуусу өттү.
Сүйлөшүүнүн башталышы боюнча жекшембинин кечинде Зеленский маалымдаган. Жолугушуунун баштапкы бөлүгүнө Германиянын канцлери Фридрих Мерц да катышкан. Тараптар Украинадагы согушту токтотуу планын талкуулоо үчүн жолугушту.
14-декабрда Кушнер менен Уиткоффтун сүйлөшүүгө келгени тууралуу dpa жана Associated Press басылмалары жазышкан. Жолугушууга Европанын бир катар өлкөсүнүн өкүлдөрү катышары айтылган эле. Буга чейин Трамп эгерде жыйынтык берсе, АКШнын өкүлдөрү Европадагы сүйлөшүүгө катышууга даяр экенин билдирген.
Зеленский Берлинге барганы тууралуу социалдык тармактарына билдирген. Анын алдында Берлинде “жакынкы күндөрү” маанилүү сүйлөшүүлөр өтөрүн, ал Трамптын өкүлдөрү менен да жолугушарын кабарлаган.
Зеленский жекшембиде журналисттерге курган маегинде Америка тарап Украинанын тынчтык келишими тууралуу соңку долбоору боюнча жооп бере электигин билдирди. Анын айтымында, азырынча НАТОнун бардык өлкөлөрү Украинаны кабыл алууга макул эмес. Ошол себептүү Киев компромисстик кадам катары уюмга кошулбай туруп, АКШ жана Европадан коопсуздук кепилдигин алууга даяр экенин белгиледи. Зеленский ошондой эле тынчтык келишимине эч бир тарап толугу менен канаттанбасын, негизги маселе тынчтык орнотулгандан кийин Орусия тараптан жаңы агрессиянын башталышына жол бербөө деди.
Мунун алдында басылмалар булактарына таянып тынчтык планынын негизги бөлүгү боюнча мунаса табылды делгени менен Орусия талап кылып жаткан Донбасстын аймактык тагдыры жана коопсуздук кепилдиги боюнча маселе ачык бойдон калып жатканын жазышты.
Кремл буга чейин Украинанын НАТОго кирбешин жана уюмдун аскерлеринин украин аймагында жүрбөшү керектигин, Донецк жана Луганск аймагын толугу менен өзүнө алууну талап кылган.
