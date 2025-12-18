Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
18-Декабрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:11
Саясат

Жогорку Кеңеш: Жетекчилерди шайлоодогу сын

Жогорку Кеңеш: Жетекчилерди шайлоодогу сын

Жаңы шайланган Жогорку Кеңештин төрагасы баш болгон жетекчилик кызматтарга “альтернативасыз” шайлоо талкуу жаратты. Бул маселе парламенттин өзүндө көтөрүлүп, спикер “төрага, вице-спикерлер орду алдын ала эле сүйлөшүлүп чечилген” деген сындарды четке какты. Айрым депутаттар комитет төрагаларын жана анын орун басарларын шайлоодо эч кандай чектөө болбогонун, каалоосу барларга талапкерлигин коюуга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтууда.

Парламенттеги маанайдан улам плюрализм, Жогорку Кеңеште депутаттарга пикирин ачык айтууга мүмкүн болбой калабы деген маселе көтөрүлдү.

