Чүйдүн акими Тагаев кызмат абалынан кыянат пайдаланууга шек саналып кармалды

Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети (УКМК) Чүй облусуна караштуу Чүй районунун акими Русланбек Тагаев кармалганын билдирди. Анда кум-шагыл аралашмаларын казып алууга күбөлүктөрдү мыйзамсыз берүүгө байланыштуу кылмыш иши козголгонун, акимге анын негизинде кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен айып тагылганын маалымдады.
"Райондук администрациянын башчысы Т.Р.Т. кыргыз өкмөтүнүн токтомунун талаптарын бузуп, 0,1 гектардан ашпаган аянттагы дарыянын нугунан кум-шагыл аралашмасын казып алууга лицензия берүүгө уруксат берген. Бирок иш жүзүндө 20 гектар жер тилкесин пайдаланууга уруксат бергени аныкталган. Мындан сырткары, аким айрым чарбалык субъектилер менен кылмыштуу кутумга кирип, ошондой эле жакын тууганынын кызыкчылыгын коргоо үчүн күбөлүктөрдү берүүгө мыйзамсыз уруксат берген. Т.Р.Т. УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүргүзүлүп жатат",-деп жазылган маалыматта.
Ушул айдын башында президенттин Чүй облусундагы жаңы дайындалган өкүлү Азамат Осмонов Шамшы айылындагы кум-шагыл казган компанияларга байланыштуу жергиликтүү тургундардын арызын уккан. Ошол жерден акимдин бир тууганы мыйзамсыз казуу иштерине тиешеси бар экени айтылган. Тагаев болсо дооматты четке каккан.
Русланбек Тагаевдин жактоочусу жана жакындары анын камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек.
Ал Чүй районун акими болуп былтыр мартта дайындалган. 2023-жылы Бишкектеги бир мандаттуу Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышып, экинчи болуп келген. Ага чейин аталган райондун акими болуп турган.
