Дыйканга жардам бере турган ишканаларды ачуу планы даярдалды

Кыргызстанда айыл чарбасы менен алектенген ишкерлерге колдоо көрсөтүү менен алектене турган ишканаларды ачуу планы иштелип чыгып, азыр аларды каржылоо булактары изделип жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 23-декабрдагы жыйынында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев билдирди.
Анын айтымында, план иштелип чыккан, тийиштүү тапшырмалар район акимдери жана айыл өкмөт башчыларына берилген. Жалпысынан 22 млрд сомго Кыргызстандын бардык аймактарында 385 чакан жана орто ишкана ачуу пландалууда.
40 соода-логистикалык борбор, 40 ири жана 300 кайра иштетүүчү ишкана ачыла турганы, мөмө-жемиш, жүн, тери жана башка кайра иштетүүгө ылайык келген бардык айыл чарба продукциясын камтуу каралып жатканы маалымдалды.
Парламенттин депутаты Рахат Жунушбаева жер-жерлерде айыл чарбасы менен алектенген жарандар өндүргөн продукциясын жакшы баада сата албай, эмгеги акталбай жатканын белгилеп, бул жаатта өкмөт айылдарда чакан жана орто ишкерлерди колдоо аракетин көбөйтүшү керектигин айткан. Муну менен айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгарууга көмөк болорун кошумчалаган.
Аймактардагы фермерлер, дыйкандар күз айларында өндүргөн продукциясын кетирген мээнетине жараша сатууга болбой жатканына даттанып келишет. Өзгөчө алма-өрүк өстүргөндөр баасы чыкпай калгандыктан бакчаларда чирип кетип жатканын айтышкан.
Быйылкы расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда кайра иштетүү тармагында 441 ишкана бар. (KS)
