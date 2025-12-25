Садыр Жапаров мугалимдерин, дарыгерлердин айлыгы 100% көтөрүлөрүн билдирди

Президент Садыр Жапаров келерки жылдын апрель айынан тартып мугалимдер менен дарыгерлердин айлыгы 100% көтөрүлөрүн билдирди.
Ал 25-декабрда курултайда сүйлөп жатып, буга чейин Министрлер кабинетинин төрагасы алардын айлыгы 50%га көтөрүлөрүн билдиргенин, бирок өкмөттө кеңешип отуруп ушундай чечим кабыл алынганын айтты.
Жапаровдун маалымдашынча, азыр мугалимдердин орточо айлыгы 26 миң сом болсо, көбөйгөндөн кийин 52 миң сомго чамалайт. Шаар жергесинде жаңы келген мугалимдин маянасы 36 миң сомду түзүп, колуна 31 миң сом тиет.
Дарыгерлердин азыркы орточо айлыгы 31 миң сом, жогорулагандан кийин айлыгы 62,5 миң сом болуп, колуна 50 миңден ашык акча тиет. Президент шаарда жаңы иштеген, тажрыйбасыз дарыгердин айлыгы 16 900 сом болсо, көтөрүлгөндөн кийин маянасы 42 миң сомду түзүп колуна 35,5 миң алат.
Буга чейин өкмөт башчы Адылбек Касымалиев келерки жылдын апрелинен тартып өлкөдөгү дарыгер, мугалим, маданият кызматкерлеринин айлыгы 50% көтөрүлөрүн айткан. Ал эми 2026-жылдын сентябрында муниципалдык, мамлекеттик кызматкерлердин да айлыгына 50% кошуларын билдирген. Бул үчүн 39 млрд сом келерки жылдын бюджетине кошулганын айткан.
Кыргызстандын мектептеринде 80 миңден ашык мугалим иштейт, дарыгерлердин саны 13 миңден ашса, медицина тармагында 33 миң адис эмгектенет.
Соңу жылдары Кыргызстандын мектептеринде мугалимдердин, аймактардагы медициналык жайларда дарыгерлердин жетишсизигине байланыштуу маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Облус же район борборлорунда медиктерди кармап калуу үчүн парламентте да, өкмөттө да аларды үй менен камсыздап, жакшы айлык төлөп берүү тууралуу маселелер көтөрүлүп келгени менен ал демилгелер толук ишке аша элек.
