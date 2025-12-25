Линктер

25-Декабрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:15
Орус күчтөрү Одессага, украин армиясы Темрюк портуна чабуул койду

Рождество түнү, майрамга карабай, орус армиясы Украинанын бир катар аймактарына ракеталык чабуул койду. Одессада бир кишинин өмүрү кыйылганы кабарланды. Ал эми бир күн мурда ушул эле порт шаарга жасалган соккулар күнкарама майы сакталган челектерге тийген. Май деңизге төгүлүп, жүздөгөн канаттуу кырылганы маалым болду. Ошол эле учурда орус бийлиги 25-декабрга караган түнү өз аймагынан жүздөн көп украин дронун атып түшүргөнүн маалымдады.

