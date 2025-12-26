Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
27-Декабрь, 2025-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 16:28
Жаңылыктар

Сот жарандык активист Бекназар Айталиевди күнөөлүү деп таап, үч жылдык пробациялык жаза чегерди

Бекназар Айталиев.
Бекназар Айталиев.

Бишкектеги Октябрь райондук соту "Трансформация" элдик кыймылынын координатору, жарандык активист Бекназар Айталиевди калайман башаламандыкка чакыруу беренеси менен козголгон кылмыш ишинде күнөөлүү деп таап, ага үч жылдык пробациялык жаза чегерди. Бул тууралуу аталган соттон кабарланды.

Айталиев ушул жылдын август айында кармалган. Ички иштер органдары анын камалышынын чоо-жайы тууралуу маалымат берген эмес.

Анын алдында, 7-августта Айталиев Бишкектеги Көк-Жар жаңы конушунун №172 контурунда мыйзамсыз делген курулуштарды бузуу иштери жана жалпы эле Кыргызстандагы жер мунапысы тууралуу басма сөз жыйынында сүйлөгөн. Ал жаңы конуштарда адамдар турак жайын мыйзамдаштыра албай жатканын айтып, президентке жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасына кайрылган.

Бишкек шаардык мэриясы №172 контурда 385 курулуш бар экенин, алардын арасындагы мыйзамга туура келбеген 236 объект буздуруларын билдирген. Аларды бузуу иши тургундардын каршылыгы менен коштолгон. Сөз болуп жаткан аймакка үй жана башка курулуштарды куруп алгандар жерди мыйзамдуу сатып алганын айтып чыгышкан.

Мэрия бул аймакка жер мунапысы берилбей турганын, себеби мыйзам боюнча 2021-жылдын 31-декабрына чейин курулган үйлөрдү мыйзамдаштырса болорун кабарлаган. Шаар бийлиги Көк-Жардагы үйлөр 2021-жылдан кийин салынганын кошумчалаган.

Ички иштер министрлиги №172 контурдагы айдоо жерлерине үй курууга мыйзамсыз уруксат берген деген шек менен төрт кишини кармаган. Аларга Кылмыш-жаза кодексинин “Коррупция” беренеси менен айып коюлган.

Дагы караңыз

Күйөөсү мыкаачылык менен өлтүргөн Жибек Урустемованын ишин мындан ары УКМК иликтейт

Курултайда четте жүргөн мигранттардын шайлоого катышуу укугу чектелгени айтылды

New York Times: Орусия Украина менен АКШ даярдаган тынчтык планын четке кагышы толук мүмкүн

Украинадагы согушта мерт болгон 158 миңдей орусиялыктын тек-жайы такталды

Садыр Жапаров Баетов–Кош-Дөбө жолунун көйгөйүн көтөргөн делегатка төрт-беш жыл чыдоо керектигин айтты

Садыр Жапаров өзү абакта отурганда түрмөнүн шартына даттанбаганын айтты

Казакстанда бир жылда Украинадагы согушка катышкандарга 700 кылмыш иши козголду

Трамп Нигерияда америкалык аскерлер "Ислам мамлекети" террордук уюмуна сокку урганын билдирди

Кыргызстанда жаңы жылдык эс алуу 12-январга чейин узартылды

Оренбургда жол кырсыгынан үч кыргыз жараны, анын ичинде эки жашар бала мерт болду


Шерине

 

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG