26-Декабрь, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 09:35
Оренбургда жол кырсыгында үч кыргыз жараны, анын ичинде эки жашар бала мерт болду

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Орусиянын Оренбург облусунда жол кырсыгында Кыргызстандын үч жараны, алардын арасында эки жашар бала мерт болду, дагы эки кыргызстандык жараат алды.

Жергиликтүү басылмалардын билдиришинче, М-5 "Урал" трассасында үч машина кагылышкан. Аварияда жалпы беш адам жараат аллганы, алардын бири жаш бала экени кабарланды.

Кырсыктын себептери азырынча белгисиз.

Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги бул маалыматты ырастады. Анда 1977-жылы туулган Ж.Ж.М, 1997-жылы туулган Э.А.А жана 2023-жылы төрөлгөн бала мерт болгонун, жараат алганы дагы эки кыргызстандык ооруканага жеткирилилгенин билдирди.

Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кырсыктаган жарандардын жакындары жана орус укук коргоо органдары менен байланышта болуп, мерт болгон жарандардын сөөгүн мекенине жөнөтүү маселелерин чечип жатат.

Кыргызстандын ТИМи жарандарды Орусияда машина менен жол жүргөндө жол коопсуздугун жана аба ырайыны эске алууга чакырды.

