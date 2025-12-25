Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
25-Декабрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 13:32
Жаңылыктар

Көк бөрү федерациясынын президенти алдамчылыкка шек саналып камалды

УКМКнын имараты.
УКМКнын имараты.

Улуттук коопсуздук комитети (УКМК) Көк бөрү федерациясынын президенти Рамис Жунусалиев ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шек саналып камалганын кабарлады.

Маалыматка ылайык, ал атайын кызматта тааныштары бар экенин айтып, ар кандай текшерүүдөн коргоону убада кылып бир компаниянын жетекчисинен жалпысынан 390 миң доллар алган.

Жунусалиевге Кылмыш-жаза кодексинин "алдамчылык" беренеси менен кылмыш иши козголуп, өзү УКМКнын тергөө абагына киргизилди.

Рамис Жунусалиев Көк бөрү федерациясынын президенти болуп 2023-жылы октябрда шайланган.

Анын жактоочусу жана жакындары азырынча комментарий бере элек.

Дагы караңыз

Президент Жапаров мугалимдерин, дарыгерлердин айлыгы 100% көтөрүлөрүн билдирди

Курултайдын биринчи күнүндө 150 делегат жарыш сөзгө чыгат

Ташиев күйөөсүнүн колунан ажал тапкан келиндин өлүмүн ар кайсы жагдайга шылтоо орунсуз экенин эскертти

Туманбаев МИК курган үйлөр жыш жайгашканы тууралуу дооматты жокко чыгарды

Күйөөсү атып салган келинге торт менен гүлдү анын студенттери бергенин айтып чыгышты

Баткенде жарым миллион сомго жакын алимент төлөбөй качып жүргөн жаран кармалды

Алагөзов президенттин атын атаган интернеттеги алдамчылар тууралуу эскертти

Маданият министринин орун басары Тагаев ЦУМдун жанына үч кабат имарат курулганын сынга алды

Жөлөк пул берүү жобосун, көлөмүн кайра карап чыгуу сунушталууда

Баткендеги "Теке секирик" долбоору ишке ашпай жатканы тууралуу маселе парламентте көтөрүлдү

Шерине

 

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG