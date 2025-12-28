Тайланд жана Камбоджа ок атышууну токтотууну макулдашты

Тайланддын жана Камбоджанын коргоо министрлери ок атышууну токтотуу макулдашуусуна кол коюшту.
Ок атышууну токтотуу жергиликтүү убакыт боюнча түштө күчүнө кирди. Макулдашууга ылайык эки тарапка тең "куралдын бардык түрүн" колдонууга болбойт жана "жарандык объекттер менен инфраструктураны, эки тараптагы аскердик объекттердин бардык түрүн жана райондорду" аткылоого тыюу салынат.
"Эки тарап тең аскерлерди мындан ары жылдырбай, турган жеринде кармап калууну макулдашты", - деп айтылат документте.
Тайланд 72 саат ичинде ок атууну токтотуу келишими бузулбаса, комбоджалык 18 аскер туткунун бошотууга тийиш. Тараптар мындан тышкары "эскалацияны чыңалта турган чагымчыл аракеттерден" карманууну сүйлөштү.
Бул ок атышууну токтотуу боюнча акыркы айда жетишилген экинчи макулдашуу.
Октябрда АКШ президенти Дональд Трамптын ортомчулугу менен тараптар бардык аскердик аракеттерди токтотууга жана коңшулук мамилелерди орнотууга милдеттенген декларацияга кол коюшкан. Бирок декабрдын башында эки өлкөнүн ортосундагы тиреш кайрадан курчуп кеткен.
Al Jazeera'нын маалыматында, 20 күнгө созулган кагылышууда эки тараптан тең жүздөн ашуун адам өлүп, жарым миллиондон ашуун жай тургундар турагын таштап кетүүгө аргасыз болгон.
Камбоджа менен Тайланддын ортосундагы чек ара жаңжалы июль айында катталган. Анда эки тай аскери минага жарылып, өлгөндөн кийин кырдаал курчуп, Тайланддын аба күчтөрүнө таандык F-16 кыргын салуучу учагы Камбоджанын аймагына абадан сокку урган.
Заманбап Тайланд менен Камбоджа ортосунда чек ара аймактары жана ал жерлерде жайгашкан, буддисттер үчүн ыйык саналган храмдарга байланыштуу талаш-тартыштар жүз жылдан ашуун убакыттан бери уланып келет. Аларды талашуунун айынан XX–XXI кылымда ондон ашуун согуш болгон.
Шерине