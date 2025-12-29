Лавров Украинаны Путиндин резиденциясына чабуул жасоого айыптады, Зеленский четке какты

Украинанын президенти Владимир Зеленский Кремлдин украин дрондору орус президентинин резиденциясына чабуул жасоого аракет кылды деген маалыматын төгүнгө чыгарды. Зеленский муну “кезектеги калп” деп атап, орус бийлиги мындай жол менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жолтоо болуп жана Киевдеги өкмөттүк имараттарга чабуул жасоого шылтоо издеп атканын билдирди.
Анын алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 29-декабрга караган түнү Украина дрондор менен орус президенти Владимир Путиндин Новгород облусундагы резиденциясына чабуул жасоого аракет кылганын жар салган эле. Ал чабуулдарга 91 дрон колдонулуп, алардын баарынын мизи кайтарылганын ишендиргенге аракет кылган.
Лавров расмий Москва тынчтык сүйлөшүүлөрдөн чыкпасын, бирок буга чейинки позициясын кайра карап чыгарын кошумчалаган.
Ал тапта орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков Владимир Путин АКШ президенти менен дал ушул маселе боюнча телефондон сүйлөшкөнүн, Трамп соңку маалыматты угуп “абдан ачууланганын” айтып чыкты.
Ак үйдүн маалымат катчысы Кэролайн Левитт X соцтармагы аркылуу Трамптын Путин менен сүйлөшкөнүн ырастап, бирок кеңири маалымат берген жок.
Бул айыптоолор Зеленский менен АКШнын президенти Дональд Трамп Флоридада жолугуп, сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин айтышкандан бир күн өтпөй жасалды. Трамп жолугушуудан бир нече саат мурда Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн белгилеп, дээрлик төрт жылга созулуп жаткан толук масштабдагы согушту токтотуу боюнча тынчтык келишимин түзүү "мурдагыдан да жакындап калганын" айткан.
