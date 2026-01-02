Линктер

Жогорку Кеңештин экс-депутаты Марат Аманкулов көз жумганы кабарланды

Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы Марат Аманкулов көз жумганы кабарланды. Бул тууралуу анын партиялашы Чынасыл Чыныбаев 2-январда Фейсбуктагы баракчасына жазды.

Анын айтымында, Аманкуловдун сөөгү 2-январда жерге берилет.

55 жаштагы Марат Аманкулов мурда ишкер болуп жүргөн. 2012-жылы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан (КСДП) Бишкек шаардык кеңешине депутат болуп келип, төрагалыкты да аркалаган. Ушул эле партиядан 2015-жылы Жогорку Кеңешке депутаттыкка шайланган.

2020-жылдагы парламенттик шайлоодо “Биримдик” партиясын жетектеп чыккан. Октябрь окуяларынан натыйжасында өлкөдө бийлик алмашкан соң лидерликти тапшырган.

2021-жылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Аманкуловго Кылмыш-жаза кодексинин 323-беренеси ("Мыйзамсыз баюу") менен иш козгоп, ал мамлекетке 50 миллион сом төккөн.

Кийин Борбордук шайлоо комиссиясы Аманкуловду мандатынан ажыраткан.

