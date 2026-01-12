Грузиянын экс-премьери Ираклий Гарибашвили беш жылга абакка кесилди

Грузияда мурдагы премьер-министр жана бийликтеги "Грузин кыялы" партиясынын экс-лидери Ираклий Гарибашвили "өзгөчө ири өлчөмдө мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырган" деген айып менен беш жылга кесилди. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, ал тергөө менен келишим түзгөн.
Эркинен ажыратуудан тышкары, сот Гарибашвилиге 1 млн лари (болжол менен 370 миң доллар) айып пул салды. Ошондой эле мамлекеттин пайдасына анын
"кылмыш жолу менен алынган жана үйүн тинтүү учурунда табылган" 6,5 млн доллар өлчөмүндөгү каражаттары конфискацияланмай болду. "Эхо Кавказа" басылмасы адвокатка таянып жазгандай, Грузиянын мурдагы премьер-министри буга чейин эле жаза аткаруучу мекемеге которулган.
Тергөө версиясына ылайык, 2019–2024-жылдары коргоо министри жана премьер-министри кызматтарын аркалаган Гарибашвили мамлекеттик кызматкер катары ишкердик менен алектенүүгө жана айлык маянадан башка киреше алууга укугу жок болчу. Буга карабастан, ал жашыруун түрдө бизнес жүргүзүп, мыйзамсыз кирешелерди тапкан.
Маалыматка караганда, ал декларацияларда жыл сайын тууган-туушкандарынан ири өлчөмдөгү акчалай белектерди алдым деп жалган маалымат көрсөтүп, жеке бизнестен түшкөн 830 миң лари (болжол менен 301 миң доллар) кирешени мыйзамдаштырууга аракет кылган.
Ираклий Гарибашвили 2012-жылы Бидзина Иванишвили "Грузин кыялы" партиясын негиздегенден тарта анын ишмердүүлүгүнө катышып келген. Ошол жылы ал партияны парламенттик шайлоого даярдоого катышып, саясий бирикме 85 мандатка ээ болгон.
Гарибашвили премьер-министр кызматын эки жолу, 2013–2015 жана 2021–2024-жылдары аркалаган. 2024-жылдын январында партиянын төрагасы болуп шайланып, 2025-жылдын апрелинде бул кызматтан кеткен.
