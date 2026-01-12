БШК Жалал-Абадда шайлоону чагылдырууга 16 медианы каттады

Жалал-Абад облусундагы №13 аймактык шайлоо округунда өтө турган шайлоону чагылдырууга 16 жалпыга маалымдоочу каражат расмий катталды. Бул чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) 12-январдагы отурумунда кабыл алды.
БШКнын басма сөз кызматы кабарлагандай, анын ичинде 9 телеканал, 3 радио, 3 интернет агенттиги жана 1 басылма (гезит) бар.
БШКнын сайтына талапкерлерге берилүүчү эфир убактысы, ЖМКларга жарыялануучу үгүт материалдарынын көлөмү жана башка укук-милдеттер тууралуу кошумча мааалымат жарыяланат.
Катталган ЖМКлар Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин үгүт материалдарын мыйзам чегинде, так жана бейтарап чагылдырууга милдеттүү.
Жалал-Абад облусундагы №13 округдагы Жогорку Кеңештин депутаттарын кайра шайлоо 1-мартка белгиленди. 9-февралда үгүт иштери башталып, 28-февралда токтойт.
Кайра шайлоо өткөрүүгө 18,5 миллион сом кетет. Каражат республикалык бюджеттен алынат.
Аталган округдагы шайлоонун жыйынтыгы 3-декабрда жокко чыккан, Боршайком муну добуш берүүнүн купуялуулугу бузулганы менен негиздеген. 35 добушканада шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөө максатында камералар орнотулганы, үгүтчүлөр ким кандай добуш бергенин байкап турганы ачыкка чыккан. (ZKo)
