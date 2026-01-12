Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
12-Январь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 21:32

Бүгүн Азаттыкта

"Иранда эл жалпы колдой турган бир лидер жок"

"Иранда эл жалпы колдой турган бир лидер жок"
"Иранда эл жалпы колдой турган бир лидер жок"

Мурдагы депутат Аккулу Бердиев үй-бүлөлүк зомбулукка жана алдамчылыкка айыпталып кармалды. Анын аялы көп жылдардан бери зомбулукка кабылып келгенин, күйөөсү көп аял алганын айтып, бийликке кайрылган эле. Ирандагы толкундоолордо 500дөн көп киши өлүп, 10 минден ашык киши кармалганы кабарланды. Эл экономикалык каатчылыкка, репрессияларга, адам укуктарынын басмырланышына каршы козголду. Нарында сууктан улам мектептер онлайн окутууга өтүүдө. Аймакта дээрлик бир жумадан бери катуу суук болуп, абанын температусы -35 градустан түшпөй турат.

