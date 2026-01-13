Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
13-Январь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 15:59
Жаңылыктар

Кыргызстанда 14-январда күн ачык болот

Кыргызстанда 14-январда жаан-чачын күтүлбөйт. Тоо этектерде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -3…+2, күндүз 9…14;

Талас өрөөнүндө түнкүсүн -3…+2, күндүз 8…13;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -4…+1, күндүз 9…14;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -1…-6, күндүз 1…6;

Нарын облусунда түнкүсүн -20…-25, күндүз -10…-15.

Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0…2°, күндүз 12…14° жылуу болот.


Шерине

 

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG