Кыргызстанда 14-январда жаан-чачын күтүлбөйт. Тоо этектерде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -3…+2, күндүз 9…14;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -3…+2, күндүз 8…13;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -4…+1, күндүз 9…14;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -1…-6, күндүз 1…6;
Нарын облусунда түнкүсүн -20…-25, күндүз -10…-15.
Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0…2°, күндүз 12…14° жылуу болот.
Кыргызстанда 14-январда күн ачык болот
