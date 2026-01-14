Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
14-Январь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 16:34
Жаңылыктар

Баткенде зомбулукка байланыштуу 63 эркекке коргоо ордери берилген

Баткен шаарынын борбору
Баткен облусунун аймагында 2025-жылы 860 үй-бүлөлүк зомбулук боюнча милицияга кайрылуу түшкөн. Анын ичинен 769 иш милициянын каттоосуна алынган. Бул 2024-жылкы көрсөткүчтөн 264 учурга көп. Былтыр зомбулукка кабылганы айтылган эркектерге 63 коргоо ордери берилген.

Маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын Коомдук коопсуздук кызматынын башчысы Равшан Мансуров "Азаттыкка" билдирди:

"Көпчүлүк учурда үй-бүлөлүк зордук-зомбулук ажырашуу жана алимент талаштан, бала талашуудан чыгып жатат. Акыркы жылдары алдын алуу чаралары күчөтүлүп, ар бир зомбулук жаап-жашырылып калбасын деген иш-чаралар күчөтүлүп, жарандардын укуктук сабаттуулугу жогорулагандыктан милицияга кайрылуулардын саны ашып жатат. Мурда көпчүлүк учурда мындай окуялар айтылбай, кайрылбай кала берген", - дейт Равшан Мансуров.

Эксперттер көпчүлүк учурда үй-бүлөлүк зомбулук ажырашуу, алимент, бала жана мүлк талашуудан чыгарын айтып келишет.

Соңку бир аптада Жалал-Абад облусунда шектүү жагдайдагы эки аялдын өлүмү катталды. Коомчулукта эки учур да үй-бүлөлүк зомбулуктун айынан экени айтылып, милиция териштирүү иштери жүрүп жатканын кабарлаган.

Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2025-жылдын 11 айында (январь айынан ноябрь чейин) 19 миң 995 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2024-жылдын алгачкы 11 айына салыштырганда (2024-жыл 15 миң 675 факты катталган) 27,5% же 4320 фактыга көп. (JsA/ZKo)

