Брюссел Орусиянын дестабилдештирүүчү аракеттери менен күрөштүн алкагында санкциялык тизмени кеңейткени жатат. Еврошаркеттин тышкы иштер боюнча жогорку өкүлүнүн 13-январдагы сунушуна ылайык, «кара тизмеге» Кремлди колдогон орусиялык белгилүү теле алып баруучулар жана артисттер киргизилмекчи.
Алардын аракеттери «Евробиримдиктеги жана Украинадагы демократияга, мыйзам үстөмдүгүнө жана коопсуздукка коркунуч жаратат» деп сыпатталууда.
Бул тууралуу сөз болгон документтин көчүрмөсүнө таянып, "Системы" иликтөө долбоору кабарлады.
Тизмеде "Россия" телеканалынын башкы директорунун кеңешчиси, спорт комментатору Дмитрий Губерниев, Биринчи каналдын «Время» программасынын көп жылдан берки алып баруучусу Екатерина Андреева, "Вести" берүүсүн алып барган жана Орусиянын Аялдар бирмидигинин төрайымы болгон Мария Ситтел, "Москва. Кремль. Путин" программасынын автору Павел Зарубин, рэпер жана актер Роман Чумаков (Рома Жиган), балет артисти Сергей Полунин бар.
Алсак, Губерниев президент Путиндин 2024-жылкы шайлоодо ишенимдүү адамы болгон, 2022-жылдын 18-мартында Лужникидеги пропагандалык митингди алып барган.
Чумаков Украинага басып кирүүнү колдойт, согуштук пропагандага активдүү катышат. Аскер бөлүктөрүндө жана Украинанын оккупацияланган аймактарында концерт коюп жүрөт.
