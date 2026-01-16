Сот бийликти басып алууга айыпталган саясатчыларды камакта калтырды

Кылмыш-жаза кодексинин “Бийликти күч менен басып алуу” жана “Массалык башаламандыктар” беренелери менен айып тагылган саясатчылардын бөгөт чарасы узартылып, 17-мартка чейин Бишкектеги №1 тергөө абагында калтырылды.
Бул тууралуу “Азаттыкка” Бишкектин Биринчи май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирип, мындай чечим 15-январда чыкканын кошумчалады.
Ага ылайык, “Бийликти күч менен басып алуу” беренеси менен кине коюлган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев, “Социал-демократтар” партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана экс-депутат Кубанычбек Кадыров 17-мартка чейин камакта калды.
“Социал-демократтар” партиясынын мүчөсү Эрмек Эрматовго, Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жеке жансакчысы Дамир Мусакеевге, активист Турсунбай Шараповго, экс-депутат Шайлообек Атазовго жана саясатчы Урмат Барктабасовго да ушундай эле чечим чыкты. Андан тышкары толук аты-жөнү белгисиз (К.Н.К. жана У.у.Э.) дагы эки адам да 17-мартка чейин камакта калтырылды. Алар “Массалык башаламандыктар” беренесине шек саналууда.
2025-жылдын 22-ноябрынын таңында социалдык тармактарда бир катар саясатчылардын үйү тинтилип, кармалганы тууралуу маалыматтар тараган. Көп өтпөй Ички иштер министрлиги (ИИМ) Темирлан Султанбеков массалык башаламандыкка чакырык жасаган деген шек менен милицияга жеткирилгенин билдирип, ал бир бөлмөдө эки адам менен сүйлөшүп отурган видеону жарыялаган. Тасмадан Темирлан Султанбековду, Эрмек Эрматовду жана славян улутундагы дагы бир кишини көрүүгө болот. Үчүнчү адамды ИИМ “белгисиз жаран” катары белгилеп, ал боюнча маалымат берген эмес.
Милиция видеодо өлкөдө башаламандык уюштуруу тууралуу сөз болгонун кабарлаган.
ИИМ ушул эле күнү жапырт кармалган адамдарга байланыштуу маалымат таратып, алардын үй-жайын тинтүүдө курал-жарак, ок-дары, гранаталар, байланыш каражаттары, 150 миң доллар, тополоңду каржылоо боюнча документтер жана баңги заттар алынганын маалымдаган. Мекеме шектүүлөргө Жогорку Кеңешке шайлоодон кийин өлкөдө тополоң уюштурууну максат кылган деген айып койгон.
Кийинчерээк 150 миң доллар “Бүтүн Кыргызстан” партиясынын лидери, экс-депутат Адахан Мадумаровго таандык экени белгилүү болгон. Оппозициялык саясатчы каражат анын үй-бүлөсүнө таандык экенин айтып, ИИМдин кызматкерлери акчаны далил зат катары алып кеткенин билдирген. Бул иш боюнча Адахан Мадумаров күбө катары сурак берип чыккан.
Кармалгандар жана алардын жакындары коюлган айыптарды четке кагышкан. (BTo)
Шерине