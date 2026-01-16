Түштүк Кореянын экс-президенти Юн Сок Ёл бир иш боюнча беш жылга кесилди

Сеулдун борбордук аймактык соту Түштүк Кореянын мурдагы президенти Юн Сок Ёлду сот адилеттигине бут тосууга айыптап, беш жылга эркиндигинен ажыратты. Маалыматты жергиликтүү Yonhap агенттиги таратты. Прокурор аны 10 жылга камоону сураган.
Экс-президент 2025-жылы январда өзүн кармоого каршылык кылганы, аскердик абал киргизүү тууралуу жарлык жазганы жана аны парламент чечиминен кийин жок кылганы, ошондой эле аскерлер колдонгон телефондон жазууларды өчүрүүнү буйруганы үчүн айыптуу деп табылды.
Чечим экс-президентти камоо мөөнөтү аякташына эки күн калганда чыгарылды. Анын адвокаттары бул иш боюнча чечим аскердик козголоң тууралуу иш каралгандан кийин гана чыгарылышы керектигин билдиришти, бирок сот аны четке какты.
Юн Сок Ёлго каршы жалпы сегиз кылмыш иши козголгон. Апта башында прокурорлор аны өлүм жазасына тартууну соттон сурашкан.
Аскердик абал киргизүү аракети 2024-жылдын 3-декабрында болгон. Ал алты сааттай гана созулганына карабастан бул окуя Азиядагы төртүнчү ири экономика саналган, АКШнын негизги коопсуздук өнөктөшү болгон жана узак убакыт бою аймактагы эң туруктуу демократиялардын бири деп эсептелген Түштүк Корея үчүн олуттуу саясий чуу жараткан. Анда депутаттар Улуттук ассамблея имаратынын айланасындагы коопсуздук тосмосун бузуп кирип, добуш берүү аркылуу аскердик абалды бир нече сааттын ичинде жокко чыгарышкан.
Андан кийин президент импичмент жарыялангандан соң кызматтан четтетилип, Конституциялык сот аны расмий түрдө кызматтан алган. Былтыр июнь айында өткөн кезексиз президенттик шайлоодо либералдык көз караштагы Ли Жэ Мён бийликке келген.
65 жаштагы Юн Сок Ёл бардык айыптоолорду четке кагып келет. Консервативдүү көз караштагы, прокуратура органдарындагы бардык кызматтык тепкичтерди басып өткөн саясатчы президент катары аскердик абал жарыялоого ыйгарым укугу болгонун жана бул кадам өкмөт ишине тоскоолдук кылып жаткан оппозицияга коомчулуктун көңүлүн буруу максатын көздөгөнүн билдирген.
Сот чечимди февраль айында кабыл алары күтүлүүдө.
Өлкөдө 1997-жылдан бери өлүм жазасына эч ким тартыла элек, бирок ал мыйзамдан толук алынган эмес.
Шерине